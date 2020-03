Balotelli sull’emergenza coronavirus: “Fermiamo il campionato”

Balotelli lancia un appello attraverso i social, l’attaccante del Brescia chiede di fermare il campionato per dare più importanza alla salute di tutti

Balotelli si affida ad Instagram per chiedere esplicitamente lo stop del campionato, secondo quanto riportato da Sportmediaset. Un appello accorato pieno di saggezza, necessaria in questi casi, per arrivare non solo alla mente delle persone ma soprattutto alla coscienza.

FERMARE TUTTO- “Amo il calcio più di voi, ma giocare vuol dire viaggiare in pullman, treno, aereo, dormire in hotel, entrare comunque in contatto con altre persone al di fuori della tua società lavorativa. Già non vedo i miei figli per questo maledetto coronavirus, perché come sapete non vivono in Lombardia e già è snervante e triste per me”.

EVITARE IL CONTAGIO- “Di sicuro non vorrei mai che in più mia madre, con la quale mangio quasi tutti i giorni, (rimanesse contagiata). Non è una mia coetanea per quanto possa amare il calcio (al quale devo tutto), non mi va e tassativamente non voglio attaccarle niente! Per cosa? Per far divertire qualcun altro? O per non far perdere soldi? Ma dai, non scherzate! Ripigliatevi, avete rotto adesso. Non si scherza con la salute ragazzi”.

DALLA PARTE DI TOMMASI- “La penso come te al 100%. I soldi non valgono la salute. Svegliamoci”.