Balotelli: «Amo il calcio più di voi, ma con la salute non si scherza»

Balotelli si sfoga attraverso Instagram in merito alla situazione Coronavirus e sulle voci di sospendere temporaneamente la Serie A

Ecco le parole di Balotelli scritte attraverso un post su Instagram sulla situazione in Italia del Coronavirus e il futuro prossimo della Serie A.

«Non scrivetemi stronzate come “Voi siete protetti”, oppure “A porte chiuse non succede nulla”. Io amo il calcio più di voi, ma con la salute non si scherza. Giocare significa entrate in contatto con tante altre persone e soprattutto viaggiare. A causa del Coronavirus non posso vedere i miei figli e non vorrei attaccare niente a mia madre. Dovremmo giocare per far divertire qualcun altro? Oppure per non far perdere soldi a qualcuno? Riprendetevi, con la salute non c’è nulla da scherzare”, ha scritto molto arrabbiato l’ex attaccante del Milan»