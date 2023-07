Ballo Tourè via dal Milan? Intesa con il Fulham, ma il giocatore..

In casa Milan tiene banco il futuro di Ballò Tourè. C’è l’intesa con il Fulham ma l’idea del giocatore è un’altra

Ballo Tourè è in uscita dal Milan. Il terzino è conteso da Fulham e Bologna ma fino ad ora non è stata trovata l’incastro giusto per la cessione.

Come riportato da Sky Sport infatti i rossoneri hanno l’intesa con il Fulham ma il giocatore vuole restare in Italia e avrebbe l’intesa con il Bologna che però non ha quella con il club.