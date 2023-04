Bale, clamoroso passaggio al Wrexham? La risposta del gallese

Le parole di Gareth Bale, ex calciatore gallese, sul possibile ritorno in campo al Wrexham. Tutti i dettagli

Gareth Bale ha parlato a Sky UK del possibile ritorno in campo con il Wrexham.

PAROLE – Wrexham? No, non credo succederà. Sono sicuro che ne parleremo e ci scherzeremo su, ma sono felice dove sono adesso. Sto trascorrendo del tempo con i miei bambini, mia moglie, recupero il tempo perso negli anni in cui ero concentrato sul calcio. Mi godo la famiglia e gioco un po’ a golf.