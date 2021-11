Bakayoko torna titolare? Pioli può dargli una possibilità contro il Sassuolo

Stefano Pioli potrebbe dare una possibilità dal primo minuto a Tiemoué Bakayoko. Il francese non ha mai giocato titolare in questa stagione

Occasione da titolare per Tiemoué Bakayoko nel match tra Milan e Sassuolo? Secondo quanto riportato da Sky Sport, Stefano Pioli starebbe pensando di far riposare Tonali e Kessie contro i neroverdi, schierando dal primo minuto il francese insieme a Bennacer.

Sarebbe la prima volta da titolare in sette partite stagionali per Bakayoko, tornato in campo nel finale di gara in Champions League contro l’Atletico Madrid in trasferta.