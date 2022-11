Bakayoko ai margini del Milan: si spinge per l’uscita a gennaio. Il club vuole risparmiare i soldi dello stipendio

Bakayoko è al secondo dei due anni di prestito concordati nel 2021 con il Chelsea: da tempo ai margini del progetto tecnico e mai utilizzato da Pioli in questa stagione, rimane in uscita. Come la scorsa estate, quando il trasferimento all’Olympiacos saltò all’ultimo momento, e con questo anche la possibilità per il Milan di risparmiare i 2,5 milioni di stipendio. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.