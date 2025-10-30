Connect with us

Baiocchini lancia l'allarme in casa Milan: «Contro la Roma la squadra di Allegri rischia di...»

Cellino esalta Allegri: «L'unico che sapeva confrontarsi da uomo». L'elogio dell'ex Patron del Cagliari

Galliani su Gattuso e Conte: l'ex Milan promuove il CT e il tecnico del Napoli. Le dichiarazioni

Santiago Gimenez, il padre svela: «Sta combattendo da tempo con un problema alla caviglia che va e viene. Sulla gara contro l'Atalanta...»

Buffon e l'aneddoto con Maldini: «Finche puoi gioca». La Leggenda del Milan lo spingeva a continuare. La ricostruzione

Baiocchini lancia l'allarme in casa Milan: «Contro la Roma la squadra di Allegri rischia di…»

11 minuti ago

Baiocchini

Baiocchini, noto giornalista, ha fatto il punto in casa Milan in vista della sfida di domenica contro la Roma a San Siro: infermeria piena

Il Milan si prepara alla sfida di domenica sera contro la Roma – attuale capolista a pari punti con il Napoli – in piena emergenza, rischiando di schierare una formazione priva di cinque uomini fondamentali. Manuele Baiocchini, intervenuto in diretta su Sky Sport 24, ha fatto il punto sugli infortunati.

Baiocchini e i rientri in casa Milan

Le uniche note incoraggianti, secondo Baiocchini, sono due recuperi:

  1. Ardon Jashari: «La buona notizia riguarda Jashari, che era fuori da più di due mesi per quella frattura composta al perone». Lo svizzero «tornerà a disposizione contro la Roma e andrà in panchina», riassaporando l’aria del campo. Pur non avendo i 90 minuti nelle gambe, è un «recupero importante, soprattutto per il futuro».
  2. Pervis Estupiñán: L’esterno, fermo dall’ultima sosta per la nazionale, «torna a disposizione». Probabilmente prenderà il posto di Bartesaghi sulla fascia, sebbene il classe 2005 si sia ben comportato nelle ultime uscite.

I big in dubbio e i titolari assenti

Purtroppo, «non arrivano altrettanto buone per gli altri», con tre titolari assoluti che hanno continuato il lavoro differenziato e sono «tutti e tre in dubbio»: Leão (problema all’anca), Giménez (fastidio alla caviglia) e Tomori (dolore al ginocchio, nonostante esito negativo della risonanza). Saranno monitorati «day by day».

A completare il quadro, Pulisic e Rabiot migliorano, ma restano in forse: Pulisic «spera di tornare almeno per la panchina già domenica»; Rabiot, che doveva rientrare dopo la sosta, potrebbe anticipare per il Parma.

La conclusione di Baiocchini è netta: «Diciamo però che il Milan rischia di avere fuori, contro la prima in classifica, cinque giocatori titolari». «Allegri chiaramente se la sarebbe voluta giocare in modo diverso».

