Baiocchini lancia l'allarme in casa Milan: «Contro la Roma la squadra di Allegri rischia di...»

Baiocchini, noto giornalista, ha fatto il punto in casa Milan in vista della sfida di domenica contro la Roma a San Siro: infermeria piena

Il Milan si prepara alla sfida di domenica sera contro la Roma – attuale capolista a pari punti con il Napoli – in piena emergenza, rischiando di schierare una formazione priva di cinque uomini fondamentali. Manuele Baiocchini, intervenuto in diretta su Sky Sport 24, ha fatto il punto sugli infortunati.

Baiocchini e i rientri in casa Milan

Le uniche note incoraggianti, secondo Baiocchini, sono due recuperi:

Ardon Jashari: «La buona notizia riguarda Jashari, che era fuori da più di due mesi per quella frattura composta al perone». Lo svizzero «tornerà a disposizione contro la Roma e andrà in panchina», riassaporando l’aria del campo. Pur non avendo i 90 minuti nelle gambe, è un «recupero importante, soprattutto per il futuro». Pervis Estupiñán: L’esterno, fermo dall’ultima sosta per la nazionale, «torna a disposizione». Probabilmente prenderà il posto di Bartesaghi sulla fascia, sebbene il classe 2005 si sia ben comportato nelle ultime uscite.

I big in dubbio e i titolari assenti

Purtroppo, «non arrivano altrettanto buone per gli altri», con tre titolari assoluti che hanno continuato il lavoro differenziato e sono «tutti e tre in dubbio»: Leão (problema all’anca), Giménez (fastidio alla caviglia) e Tomori (dolore al ginocchio, nonostante esito negativo della risonanza). Saranno monitorati «day by day».

A completare il quadro, Pulisic e Rabiot migliorano, ma restano in forse: Pulisic «spera di tornare almeno per la panchina già domenica»; Rabiot, che doveva rientrare dopo la sosta, potrebbe anticipare per il Parma.

La conclusione di Baiocchini è netta: «Diciamo però che il Milan rischia di avere fuori, contro la prima in classifica, cinque giocatori titolari». «Allegri chiaramente se la sarebbe voluta giocare in modo diverso».