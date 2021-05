Baiocchini: «Ibrahimovic carico per la sfida alla Juventus»

Manuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport, ha detto la sua in merito al recupero mentale di Zlatan Ibrahimovic per la sfida alla Juventus

Manuele Baiocchini ha parlato del match tra Juventus e Milan, toccando il tasto Ibrahimovic, ecco le parole del giornalista di Sky Sport:

«Deve tornare Ibra nella partita più importante; lui le sente veramente tanto queste grandi sfide e sarà carico e affamato, soprattutto perché nelle ultime 10 partite ha segnato solamente un goal. Non gli è mai capitato di restare a secco per più di 4 partite e Zlatan è uno che ce la mette tutta per centrare i record positivi: c’è una carica in più per lui. Il problema goal in generale nel Milan c’è sempre: gli attaccanti segnano poco e il bomber rossonero di ques’ultimo periodo è Calhanoglu che, però, ha segnato solo tre reti».