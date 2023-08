Azmoun si sbilancia: «Ecco il mio obiettivo ed il mio sogno alla Roma». Le parole dell’attaccante iraniano, accostato anche ai rossoneri

Sardar Azmoun ha parlato ai microfoni ufficiali della Roma. Ecco le prime parole del nuovo attaccante giallorosso, accostato anche al Milan nel corso di quest’estate:

ROMA – «Sono molto contento, arrivo in uno dei più grandi club del mondo. Non ci sono parole per descrivere le emozioni, sono davvero felicissimo. Sono consapevole di essere in uno dei più grandi club d’Europa, quando l’ho saputo non ci ho dormito la notte e non vedevo l’ora di arrivare»

OBIETTIVI – «Voglio vincere qualche trofeo, il mio obiettivo ed il mio sogno è farlo con la Roma perché ha fra i migliori tifosi del mondo e un grande staff. A livello personale voglio solo vincere con la Roma»