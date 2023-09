Avversarie Champions Milan: Howe perde un centrocampista, l’annuncio

Tra le avversarie in Champions League del Milan c’è il Newcastle. Il club inglese in vista del ritorno perde un centrocampista

Tegola Newcastle. Tra le avversarie in Champions League del Milan ci sono anche i Magpies. Il club inglese in vista del ritorno perde un centrocampista. Si tratta del neo acquisto Harvey Barnes, vittima di un problema al piede, che lo terrà fuori dal campo per qualche tempo, tanto che alcune indiscrezioni parlano addirittura di uno stop di qualche mese in caso di operazione. La conferma arriva dalle parole di Eddie Howe:

«Starà fuori circa tre mesi, non è necessario alcun intervento chirurgico, il che è una buona notizia, ma ora il suo piede è in uno stivale»