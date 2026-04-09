Attacco Milan, dopo il ko di Napoli emerge la necessità di un centravanti implacabile: per il salto di qualità serve un profilo di caratura mondiale

La sconfitta esterna subita contro il Napoli ha riacceso i riflettori su un problema che ha tormentato il cammino rossonero per tutta la stagione: l’assenza di un contributo realizzativo costante da parte del reparto avanzato. In casa Milan, il verdetto del campo è apparso inequivocabile, confermando come quest’anno siano mancati in modo determinante i gol delle punte di ruolo. Massimiliano Allegri non ha potuto fare affidamento su quell’apporto offensivo necessario per risolvere le partite più insidiose, quelle sfide d’alta classifica dove il guizzo del fuoriclasse sposta gli equilibri.

Sulla questione è intervenuto il quotidiano Tuttosport, che sottolinea come da troppo tempo manchi una certezza assoluta davanti. Per puntare seriamente allo scudetto nella prossima stagione, serve un profilo alla Lewandowski, un vero colpo di mercato che garantisca peso specifico e cinismo sotto porta. Le rotazioni attuali non hanno offerto la solidità necessaria, lasciando spesso l’allenatore con le polveri bagnate proprio negli scontri diretti più pesanti. Per tornare a dominare in Italia, la dirigenza rossonera dovrà individuare un profilo di caratura internazionale, un centravanti di peso capace di trasformare in rete le occasioni create e di trascinare la squadra verso obiettivi prestigiosi.

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