Atletico Madrid Milan: spazio a Krunic, riposo per Leao?

Rade Krunic verso una maglia da titolare in vista del match di questa sera tra Atletico Madrid e Milan. Leao pronto a riposare

Questa sera il Milan sfida l’Atletico Madrid nel match valido per la quinta giornata di Champions League. Stefano Pioli, come riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, dovrebbe far riposare non solo Zlatan Ibrahimovic ma anche Rafael Leao.

Al loro posto Giroud e Rade Krunic. Quest’ultimo pronto a dare il massimo per provare ad impensierire Pioli anche in campionato, riguardo le scelte.