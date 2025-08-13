Athekame, il Milan rilancia e c’è l’intesa: tutti i dettagli. In arrivo un nuovo acquisto

Athekame può essere il nuovo rinforzo per il Milan di Max Allegri. Ecco cosa manca per trovare l’accordo definitivo

Il Milan accelera per Athekame. Il giovane centrocampista, considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico, è sempre più vicino a vestire la maglia rossonera. La dirigenza del Diavolo ha alzato l’offerta, avvicinandosi alle richieste del club di appartenenza del giocatore, e le trattative sono entrate in una fase cruciale. L’obiettivo è chiudere l’affare il prima possibile per consegnare a Massimiliano Allegri il rinforzo tanto atteso in difesa.

Dettagli della trattativa e ostacoli da superare

Secondo le ultime indiscrezioni fornite dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il Milan ha formulato una nuova proposta che ha ridotto le distanze tra le parti. Tuttavia, rimane da superare un ostacolo non indifferente per concludere l’affare: l’intesa sulla futura rivendita del giocatore. Il club rossonero e la società di provenienza di Athekame stanno ancora discutendo sulla percentuale che spetterebbe a quest’ultima in caso di una futura cessione.

Questo tipo di clausola è sempre più comune nel calcio moderno, soprattutto per i giovani talenti, e serve a tutelare il club che li ha lanciati. Il Milan, pur riconoscendo la validità di tale richiesta, sta cercando di negoziare la percentuale per evitare di dover sborsare una cifra eccessiva in futuro. Superato questo scoglio, l’affare si potrà ritenere concluso.

Athekame: un talento per il centrocampo del Diavolo

Athekame è un centrocampista dalle spiccate doti tecniche e fisiche. Il giocatore è un elemento duttile che può ricoprire più ruoli a centrocampo, dall’interditore al regista, passando per il trequartista. Le sue qualità hanno attirato l’attenzione di diversi top club europei, ma il Diavolo sembra essere in pole position per assicurarsi le sue prestazioni.

Il centrocampo è un reparto che necessita di rinforzi, e l’arrivo di Athekame fornirebbe a Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan, una valida alternativa per la sua rosa. Il tecnico, infatti, vuole un centrocampista che sappia dare il suo contributo sia in fase di rottura, sia in fase di costruzione. L’arrivo di Athekame rappresenterebbe un passo importante per la costruzione del nuovo Milan, che vuole tornare a competere per i massimi livelli. I tifosi del Diavolo incrociano le dita, sperando che l’affare si chiuda nel più breve tempo possibile.