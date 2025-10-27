Giudice Sportivo Serie A, sanzione per l’eroe di Milan Pisa: la decisione su Athekame

Giudice Sportivo Serie A, punito l’eroe dell’ultimo Milan Pisa. La decisione su Athekame dopo la gara di venerdì a San Siro

La settimana del Milan si apre con la mente già proiettata alla difficile trasferta di Bergamo, dove domani sera (ore 20:45) i rossoneri affronteranno l’Atalanta in un big match fondamentale per le ambizioni di alta classifica.

Giudice Sportivo Serie A, secondo giallo per Athekame

L’incontro sarà diretto da Daniele Doveri, un arbitro con cui il Milan vanta precedenti decisamente positivi: su 33 incroci totali, il bilancio è di 19 vittorie, 8 pareggi e sole 6 sconfitte per il Diavolo. L’ultimo precedente vincente, un 3-0 a Udine a settembre, è un dato che l’ambiente rossonero spera possa essere di buon auspicio. In sala VAR opereranno Chiffi e Dionisi.

Sul fronte campo, l’attacco tiene banco. Il tecnico Massimiliano Allegri è orientato a schierare Santiago Giménez al fianco di Rafael Leão nella speranza che l’attaccante messicano riesca finalmente a sbloccarsi in campionato. L’intesa tra la forza d’urto di Giménez e l’estro di Leão sarà l’arma principale per scardinare la difesa atalantina.

In difesa, l’attenzione è alta sul giovane Zachary Athekame. Nonostante il provvidenziale gol segnato contro il Pisa, il Giudice Sportivo ha rilevato la sua seconda ammonizione stagionale. L’esterno si avvicina così, seppur a piccoli passi, alla soglia della squalifica (cinque gialli), un fattore da monitorare con l’imminente rientro di Estupiñán che, dopo aver saltato Bergamo (dove giocherà Bartesaghi), è atteso titolare per il match contro la Roma di domenica 2 novembre. La gestione delle risorse e dei cartellini sarà cruciale in questo denso calendario.