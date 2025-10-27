Athekame salva il Milan e ripaga l’investimento dei rossoneri: il retroscena sull’operazione

Athekame ha salvato il Milan contro il Pisa con la rete nel finale del definitivo 2-2: i retroscena sull’operazione estiva relativa allo svizzero

Quando la sconfitta sembrava ormai inevitabile a San Siro, è spuntato Zachary Athekame. L’esterno svizzero, arrivato in estate dallo Young Boys, ha segnato il suo primo gol in rossonero nell’ottava giornata di campionato, fissando il pareggio interno contro il Pisa.

La rete, arrivata in extremis al 93′, è stata un destro da fuori area che ha messo il pallone all’angolino, salvando il Milan dal secondo ko in campionato, che sarebbe arrivato di nuovo contro una neopromossa (dopo la sconfitta con la Cremonese).

Atehekame e l’investimento Milan. I dettagli

Per alcuni è già “San Zachary”. Arrivato ad agosto scorso tra lo scetticismo generale, Athekame era stato preso per fare il vice Saelemaekers. In queste settimane, però, il giovane ha sfruttato nel migliore dei modi la chance offertagli da Allegri, complice l’infortunio del belga.

Il calciomercato Milan ha creduto fortemente nel classe 2004, facendo un investimento da 10 milioni di euro per prenderlo a titolo definitivo. A questa cifra si aggiungerà una percentuale sulla futura rivendita destinata al club svizzero, a testimonianza di quanto il Milan punti sul giocatore, legato da un contratto di cinque anni fino al 2030.

I primi numeri in rossonero

Come riportato da Calciomercato.com, i numeri di Athekame stanno crescendo rapidamente. Contro il Pisa è entrato nell’ultimo quarto d’ora al posto di Bartesaghi, mettendo la firma decisiva sulla partita.

La gara precedente contro la Fiorentina era stata la sua prima da titolare in rossonero, giocando poco meno di un’ora (ricevendo due gialli nelle ultime due uscite). Prima, aveva totalizzato una manciata di minuti in campionato tra Udinese e Napoli (30 minuti totali) oltre a un’altra mezz’ora giocata nel secondo turno di Coppa Italia contro il Lecce.