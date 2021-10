Theo Hernandez da medaglia d’oro: primo posto in una speciale classifica

Prestazione da incorniciare per Theo Hernandez nel match del tra Atalanta e Milan, ecco i numeri del francese.

Prestazione da incorniciare. Nella vittoria di ieri sera del Milan nel match contro l’Atalanta, valido per la settima giornata di campionato, tra i protagonisti c’è anche Theo Hernandez.



Il terzino rossonero non solo ha messo a segno due assist ma è anche arrivato primo in una speciale classifica di giornata. È stato infatti il più veloce dei giocatori in Serie A raggiungendo i 35,43 Km/h . Alle sue spalle sul podio Berardi del Sassuolo (35,14 km/h) e Beto dell’ Udinese (35,13 km/h).