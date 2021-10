Atalanta Milan: prova di forza dei rossoneri, schiantata la Dea

Il Milan schianta l’Atalanta a Bergamo, conquistando tre punti fondamentali in ottica Champions League. Una prova di forza…

Il Milan ha battuto l’Atalanta a Bergamo nel match valido per la settima giornata di Serie A: una prova di forza di grande spessore per gli uomini di Stefano Pioli, che vincono 2-3 (risultato per quello che si è visto in campo che sta stretto).

In gol Calabria, Tonali e Leao. I rossoneri tornano secondi, alle spalle del Napoli, che ha sconfitto la Fiorentina al Franchi e riscattano la sconfitta amara contro l’Atletico Madrid in Champions League. Lo riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport.