Atalanta Milan, meglio Nkunku o Loftus-Cheek? Max Allegri ha fatto il punto nel post partita. Le ultimissime sui rossoneri

Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha analizzato la fase offensiva rossonera nel secondo tempo contro l’Atalanta, concentrandosi in particolare sull’impiego di Nkunku come punta e l’impatto dei subentrati. Le sue dichiarazioni a DAZN mettono in luce i pregi e i difetti della ripresa.

«Nkunku ha giocato molto bene da prima punta. L’Atalanta è calata e noi abbiamo trovato delle geometrie», ha osservato Allegri.

Particolare menzione per Loftus-Cheek, entrato nella ripresa: «Loftus in quella posizione quando ti strappa… Ha fatto venti minuti straordinari. In quei minuti però dovevi fare gol».

L’allenatore ha poi evidenziato le occasioni sprecate, sottolineando la necessità di maggiore lucidità: «C’è stata una situazione in cui Nkunku ha tagliato ma invece si doveva aprire e invece ha fatto un taglio al contrario. Poi il tiro di Fofana, il tiro di Saelemaekers ribattuto da Pavlovic… Abbiamo avuto situazioni favorevoli nel secondo tempo e abbiamo subito un tiro solo su una palla persa malamente in costruzione».

Il Milan di Allegri ha dunque mostrato carattere, ma pecca ancora in concretezza sotto porta. Il DS Tare è atteso alla prova del mercato per rinforzare un reparto che necessita di maggiore efficacia.