Atalanta Milan, Juric spaventa Allegri: classifica non esaltante, ma c’è un insidia

Atalanta Milan – La classifica della squadra di Juric non è esaltante! C’è però un elemento che preoccupa i rossoneri

Il calcio d’inizio si avvicina per una delle sfide più attese del campionato: l’Atalanta ospita il Milan di Massimiliano Allegri in un match che promette grande intensità. I rossoneri, reduci da una settimana di preparazione meticolosa, sono pronti ad affrontare una delle squadre più ostiche della Serie A, guidata dal “Generale” Ivan Juric.

Il Muro della Dea: Un Settimo Posto Ingannatore

L’attenzione degli analisti si concentra sulla curiosa posizione in classifica dell’Atalanta. La squadra guidata da Ivan Juric, il tenace allenatore croato noto per la sua filosofia di gioco aggressiva e votata al pressing, occupa attualmente il settimo posto con 12 punti.

Un piazzamento apparentemente non esaltante, ma che nasconde un dato statistico eccezionale: la Dea è finora imbattuta in questa stagione di Serie A. I nerazzurri hanno costruito la loro classifica attraverso una serie impressionante di risultati utili, ottenendo ben sei pareggi e due vittorie, senza conoscere ancora l’amaro sapore della sconfitta (0 ko). Questo dato sottolinea la straordinaria solidità difensiva e l’abilità della squadra di Juric nel non crollare, anche nei momenti di maggiore difficoltà.

La Sfida Tattica: Allegri vs. Juric

Per il Milan, il compito sarà dunque rompere questo “muro” di imbattibilità. Il Diavolo è in campo sotto la guida di Massimiliano Allegri, il pragmatico tecnico livornese che predilige il controllo del gioco e la concretezza. Allegri sa che per avere la meglio sul pressing feroce dell’Atalanta, i suoi uomini dovranno mostrare la massima lucidità in fase di costruzione e una precisione chirurgica nelle finalizzazioni.

Gli occhi sono puntati in particolare su Rafael Leão, il talentuoso esterno portoghese, la cui velocità e capacità di uno contro uno saranno l’arma principale dei rossoneri per scardinare la difesa bergamasca. Leão dovrà essere il catalizzatore di gioco e l’uomo in grado di superare il filtro a centrocampo imposto da Juric.