Atalanta Milan, Gimenez è il favorito per giocare in attacco! Max Allegri è pronto a fare questa cosa

Atalanta Milan, Gimenez è il favorito per giocare in attacco!

L’eco della rimonta sulla Fiorentina risuona ancora a Milanello. In quella vittoria chiave, l’ingresso di Santiago Gimenez non solo ha garantito una presenza fisica cruciale, ma ha anche ridefinito le geometrie offensive. La sua sola posizione in campo ha liberato Rafael Leao dalle strette marcature dei difensori centrali, permettendo al portoghese di esprimersi con maggiore libertà.

Tuttavia, il successivo test da titolare contro il Pisa ha lasciato qualche ombra. Se da un lato l’effetto Gimenez ha continuato a giovare a Leao in termini di spazio, dall’altro l’ex Feyenoord è parso meno brillante e meno incisivo in fase realizzativa. Nonostante ciò, per mister Massimiliano Allegri, l’imperativo è l’equilibrio. Il tecnico livornese valuta ogni interprete in base alla sua funzionalità nel sistema di gioco complessivo, mai per il talento isolato.

In vista della temibile gara contro l’Atalanta, la domanda sul titolare in attacco resta centrale. La scelta è circoscritta tra Gimenez e Christopher Nkunku, due profili che offrono alternative diametralmente opposte. Il francese assicura una maggior agilità e qualità nel raccordo tra centrocampo e attacco, ideale per azioni palla a terra e rifiniture veloci. Il messicano, invece, è la punta di riferimento, capace di sostenere la pressione difensiva e di fungere da perno per l’intero reparto avanzato.

Nonostante l’ultima performance sottotono in campionato, il centravanti messicano sembra ancora avere un lieve vantaggio nelle preferenze di Allegri. La sua robustezza è ritenuta essenziale per affrontare la linea difensiva aggressiva e molto fisica dei bergamaschi. Si profila dunque una decisione all’ultimo minuto, ma l’orientamento attuale suggerisce che il Milan affronterà l’Atalanta partendo dalla solidità di Gimenez. La dirigenza, con il DS Igli Tare in prima linea, attende segnali decisi di riscatto dalla squadra dopo le ultime prestazioni poco convincenti.