Atalanta Milan, ballottaggio aperto per una maglia da titolare tra Gimenez e Nkunku: cosa filtra. Le ultimissime sui rossoneri

Mentre la difesa ritrova il suo pilastro con il rientro di Fikayo Tomori, l’attenzione di Massimiliano Allegri si sposta sul reparto avanzato in vista della sfida di domani sera contro l’Atalanta. Affiancare Rafael Leao è la priorità e, come riporta Tuttosport, il tecnico deve sciogliere il ballottaggio tra Santiago Gimenez e Christopher Nkunku.

La prestazione dell’attaccante messicano contro il Pisa è stata molto negativa. Gimenez è apparso scarico, sottotono e ha fatto infuriare Allegri, che secondo alcune ricostruzioni si sarebbe lasciato andare a urla del tipo: «Santiii, svegliati stai dormendo!». Non aver ancora trovato il gol in campionato acuisce le perplessità sulla sua condizione attuale.

Di fronte a questo momento di difficoltà, crescono le chance per Nkunku. Il francese, subentrato proprio a Gimenez nel finale contro il Pisa, non ha ancora la condizione per garantire i 90 minuti, ma la sua duttilità tattica e la sua capacità di muoversi tra le linee lo rendono un’opzione estremamente intrigante per affrontare l’aggressiva difesa a uomo dell’Atalanta.

La scelta di Allegri dipenderà dal tipo di approccio che vorrà dare alla partita. Gimenez è l’unico centravanti puro in rosa, una punta di riferimento che costringe i difensori a marcarlo e apre spazi per gli inserimenti di Leao e dei centrocampisti. Nkunku, al contrario, offre una soluzione più dinamica e associativa, perfetta per un attacco che intende variare spesso la posizione e non dare punti di riferimento fissi.

Il tecnico rossonero ha a disposizione due attaccanti che hanno una voglia matta di sbloccarsi anche in campionato: entrambi, infatti, hanno segnato solo in Coppa Italia. Nonostante la delusione per l’opaca prova di Gimenez, Allegri valuterà fino all’ultimo chi tra lui e Nkunku è il partner ideale per Leao per cercare il riscatto a Bergamo.