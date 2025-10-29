Atalanta Milan, Gabbia non le manda a dire nel post partita: il suo messaggio non è passato inosservato. Le ultimissime notizie

Il difensore del Milan, Matteo Gabbia, ha analizzato il pareggio per 1-1 ottenuto ieri sera in casa dell’Atalanta, rilasciando alcune dichiarazioni ai microfoni di Milan TV. Il centrale ha fornito una lettura lucida e pragmatica della prestazione della squadra allenata da Massimiliano Allegri, evidenziando tanto gli aspetti da correggere quanto quelli positivi. Il Milan ha registrato il secondo pareggio consecutivo, ma la reazione del gruppo è ritenuta incoraggiante dal calciatore.

«Abbiamo voglia di migliorare sempre», ha esordito Gabbia, sottolineando l’ambizione costante all’interno dello spogliatoio. Il difensore non ha nascosto le difficoltà incontrate, in particolare nel corso della prima frazione di gioco: «Oggi nel primo tempo abbiamo fatto qualche errore tecnico di troppo, poi nella ripresa siamo migliorati». La capacità di correggere il tiro dopo l’intervallo è un elemento sul quale l’allenatore Allegri e il direttore sportivo Igli Tare possono costruire in vista dei prossimi impegni.

Gabbia ha poi invitato a un’analisi obiettiva del risultato e della prestazione, in linea con il pensiero espresso dal tecnico. «Bisogna essere lucidi nell’analisi della partita, dobbiamo continuare a lavorare e prepararci al meglio alla prossima gara», ha aggiunto il difensore, richiamando l’attenzione sulla necessità di mantenere la concentrazione.

Nonostante il pareggio, che rallenta la corsa in classifica, il morale della squadra non sembra scalfito. «C’è grande ambizione di fare una grande annata, quindi vogliamo continuare a migliorarci, è una cosa positiva», ha ribadito Gabbia a proposito della crescita del gruppo.

Infine, sul risultato maturato contro l’Atalanta, il difensore ha concluso: «Fa parte del nostro percorso. La squadra è viva, lo dimostra in ogni partita. Stiamo dando sempre tutto in campo, dobbiamo continuare a lavorare ed essere ambiziosi». Il messaggio è chiaro: il Milan resta determinato a inseguire gli obiettivi prefissati dalla società, a partire dalla sfida di domenica contro la Roma.