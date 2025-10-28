Gabbia a DAZN: «Un pari che non ci lascia felici. Abbiamo alzato l’asticella. Mister e staff hanno migliorato un aspetto»

Gabbia nel post partita di Atalanta Milan è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la sfida andata in scena alla New Balance Arena

Al termine di Atalanta-Milan, match andato in scena alla New Balance Arena di Bergamo, ai microfoni di DAZN è intervenuto Matteo Gabbia. Queste le sue parole:

NON CI LASCIA FELICI – «Potevamo fare un pochino meglio nel corso del primo tempo dal punto di vista tecnico abbiamo fatto errori che non vanno bene per i giocatori che siamo. Nel secondo tempo è andato un pochino meglio. Abbiamo fatto una partita attenta, c’è da dare merito all’avversario che ha giocatore importanti. Una gara che ci dà spunti per migliorare, che non ci lascia felici, perché abbiamo alzato l’asticella».

UN GRANDE POTENZIALE – «Questa squadra ha grande potenziale nello staff e nei calciatori, poi non vuol dire che si può vincere sempre. Abbiamo dato il massimo anche oggi, come detto possiamo migliorare. Essendo ambiziosi il pareggio di oggi ci lascia un po’ di amaro, ma degli spunti su cui lavorare».

IL LAVORO SULLA DIFESA – «Staff e mister hanno sistemato molte cose nell’organizzazione difensiva della squadra. Ovviamente anche prendere gol non ci lascia felici, dobbiamo tornare a non subirli. Vanno fatti i complimenti ad attaccanti e centrocampisti che ci danno una mano, merito di tutti se subiamo meno rispetto al passato».