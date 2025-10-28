Connect with us

HANNO DETTO

Gabbia a DAZN: «Un pari che non ci lascia felici. Abbiamo alzato l'asticella. Mister e staff hanno migliorato un aspetto»

HANNO DETTO

Lookman Fofana, Marelli: «Molto in ritardo, ci stava un cartellino»

HANNO DETTO

Lecce Napoli - Milinkovic decisivo, niente da fare per Camarda! La squadra di Conte sale a quota 21

HANNO DETTO

Percassi a Dazn: «Meritavamo di più. Un grande Milan, con un grande allenatore»

HANNO DETTO

Tare a DAZN: «A dicembre faremo delle valutazioni. Gimenez deve stare sereno»

HANNO DETTO

Gabbia a DAZN: «Un pari che non ci lascia felici. Abbiamo alzato l’asticella. Mister e staff hanno migliorato un aspetto»

Milan news 24

Published

3 secondi ago

on

By

Gabbia

Gabbia nel post partita di Atalanta Milan è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la sfida andata in scena alla New Balance Arena

Al termine di Atalanta-Milan, match andato in scena alla New Balance Arena di Bergamo, ai microfoni di DAZN è intervenuto Matteo Gabbia. Queste le sue parole:

NON CI LASCIA FELICI«Potevamo fare un pochino meglio nel corso del primo tempo dal punto di vista tecnico abbiamo fatto errori che non vanno bene per i giocatori che siamo. Nel secondo tempo è andato un pochino meglio. Abbiamo fatto una partita attenta, c’è da dare merito all’avversario che ha giocatore importanti. Una gara che ci dà spunti per migliorare, che non ci lascia felici, perché abbiamo alzato l’asticella».

UN GRANDE POTENZIALE«Questa squadra ha grande potenziale nello staff e nei calciatori, poi non vuol dire che si può vincere sempre. Abbiamo dato il massimo anche oggi, come detto possiamo migliorare. Essendo ambiziosi il pareggio di oggi ci lascia un po’ di amaro, ma degli spunti su cui lavorare».

IL LAVORO SULLA DIFESA«Staff e mister hanno sistemato molte cose nell’organizzazione difensiva della squadra. Ovviamente anche prendere gol non ci lascia felici, dobbiamo tornare a non subirli. Vanno fatti i complimenti ad attaccanti e centrocampisti che ci danno una mano, merito di tutti se subiamo meno rispetto al passato».

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.