Connect with us

News

Atalanta Milan, arbitra Doveri: i precedenti coi rossoneri non mentono. Il bilancio

News

Milan Roma, sorpresa di DAZN agli abbonati: la decisione della nota emittente di streaming

News

Infortunati Milan, Allegri può iniziare a sorridere: questi gli assenti contro l'Atalanta. E in vista di Roma e Parma...

News

Atalanta Milan, Allegri scioglie un dubbio di formazione: conferma sempre più vicina

News

Atalanta Milan in vista, Allegri ha già scelto l'attacco: decisione a sorpresa. Può giocare lui

News

Atalanta Milan, arbitra Doveri: i precedenti coi rossoneri non mentono. Il bilancio

Milan news 24

Published

1 minuto ago

on

By

Doveri

Atalanta Milan, Doveri designato come direttore di gara per il match di Bergamo. Il bilancio, finora, è chiarissimo

Sarà Daniele Doveri della sezione di Roma 1 a dirigere l’atteso big match del turno infrasettimanale tra Atalanta e Milan, in programma domani sera, martedì 28 ottobre, alle ore 20:45 presso la New Balance Arena di Bergamo.

Atalanta Milan, arbitra Doveri: la statistica parla chiaro

Il direttore di gara, uno dei fischietti più esperti del panorama nazionale, incrocerà il “Diavolo” per la trentaquattresima volta in carriera. I precedenti statistici sorridono in modo netto alla formazione rossonera: il bilancio con Doveri è infatti favorevole al Milan con 19 vittorie, 8 pareggi e appena 6 sconfitte.

L’ultimo incrocio tra il Milan e Doveri risale solo al mese di settembre, in un match che vide i rossoneri imporsi per 3-0 in trasferta contro l’Udinese, un risultato che infonde ottimismo nell’ambiente milanista.

A completare la squadra arbitrale saranno gli assistenti Vecchi e Moro, con Manganiello nel ruolo di Quarto Uomo. Al VAR è stato designato Chiffi, coadiuvato dall’AVAR Dionisi, una coppia di garanzia per la tecnologia in campo.

Per il Milan, in piena lotta per le posizioni di vertice, Doveri rappresenta dunque un “portafortuna” statistico, anche se l’attenzione dovrà rimanere focalizzata sulla difficile sfida sul campo contro la temibile Dea.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.