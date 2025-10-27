Atalanta Milan, arbitra Doveri: i precedenti coi rossoneri non mentono. Il bilancio

Atalanta Milan, Doveri designato come direttore di gara per il match di Bergamo. Il bilancio, finora, è chiarissimo

Sarà Daniele Doveri della sezione di Roma 1 a dirigere l’atteso big match del turno infrasettimanale tra Atalanta e Milan, in programma domani sera, martedì 28 ottobre, alle ore 20:45 presso la New Balance Arena di Bergamo.

Atalanta Milan, arbitra Doveri: la statistica parla chiaro

Il direttore di gara, uno dei fischietti più esperti del panorama nazionale, incrocerà il “Diavolo” per la trentaquattresima volta in carriera. I precedenti statistici sorridono in modo netto alla formazione rossonera: il bilancio con Doveri è infatti favorevole al Milan con 19 vittorie, 8 pareggi e appena 6 sconfitte.

L’ultimo incrocio tra il Milan e Doveri risale solo al mese di settembre, in un match che vide i rossoneri imporsi per 3-0 in trasferta contro l’Udinese, un risultato che infonde ottimismo nell’ambiente milanista.

A completare la squadra arbitrale saranno gli assistenti Vecchi e Moro, con Manganiello nel ruolo di Quarto Uomo. Al VAR è stato designato Chiffi, coadiuvato dall’AVAR Dionisi, una coppia di garanzia per la tecnologia in campo.

Per il Milan, in piena lotta per le posizioni di vertice, Doveri rappresenta dunque un “portafortuna” statistico, anche se l’attenzione dovrà rimanere focalizzata sulla difficile sfida sul campo contro la temibile Dea.