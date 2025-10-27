Atalanta Milan, Allegri scioglie un dubbio di formazione: la scelta premia il giovane prospetto.

La fascia sinistra del Milan, storicamente zona nevralgica per gli equilibri offensivi e difensivi rossoneri, è in continua evoluzione. Per la difficile trasferta di Bergamo contro l’Atalanta mister Allegri ha già deciso chi presidierà la corsia, complice un’emergenza infortuni che non ha lasciato alternative.

Atalanta Milan, Bartesaghi ancora titolare: confermato il classe 2005

L’impiego del giovane Bartesaghi (classe 2005) è stato finora dettato dalla necessità, ma il ragazzo ha risposto con prestazioni di grande carattere, mostrando personalità e una sorprendente maturità tattica, seppur con qualche inevitabile sbavatura dovuta all’inesperienza. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, la sua presenza contro la Dea sarà necessaria per ovviare alle condizioni precarie di Estupiñán.

L’ecuadoriano, considerato il titolare, dovrebbe tornare pienamente disponibile per il delicato impegno casalingo del weekend contro la Roma. Se Estupiñán riprenderà il suo posto da titolare, come da previsione, l’evoluzione della situazione ha comunque aperto uno scenario intrigante.

L’ottimo impatto di Bartesaghi, unito al graduale recupero dell’ex Brighton, fa presagire che la fascia sinistra non avrà più un unico padrone. Potrebbe nascere un sano dualismo, con l’esperienza e l’atletismo di Estupiñán a fare da guida al talento promettente di Bartesaghi. Una concorrenza che, nel fitto calendario, non potrà che giovare al Milan, garantendo profondità e freschezza in un ruolo cruciale.