Atalanta Milan, brutte notizie per Juric: in vista del match in programma martedì 28 ottobre. Assenza pesante

Cattive notizie per l’Atalanta e per il suo tecnico, il croato Ivan Jurić. In vista del primo turno infrasettimanale della stagione, che vedrà la Dea affrontare il Milan in un match cruciale in programma martedì 28 ottobre, la squadra bergamasca dovrà fare a meno di uno dei suoi elementi più preziosi in difesa: Giorgio Scalvini. Sceso ieri in campo nel secondo tempo della sfida contro la Lazio.

Il giovane difensore italiano, considerato uno dei prospetti più brillanti del calcio nazionale, ha riportato una lesione della giunzione muscolo-tendinea del bicipite femorale sinistro. Un infortunio muscolare di medio grado che, pur potendo avere esiti peggiori secondo i primi timori, lo costringerà comunque a uno stop di circa un mese, secondo quanto emerso dagli accertamenti diagnostici. Scalvini, difensore centrale classe 2003, salterà dunque con certezza l’attesa sfida contro il Diavolo, rappresentando un’assenza pesante per la retroguardia di Jurić.

Rientri Rossoneri: Allegri Ritrova Chiave in Vista del Pisa

Sul fronte opposto, il Milan di Massimiliano Allegri, l’esperto allenatore livornese tornato sulla panchina rossonera, può parzialmente sorridere. L’infermeria del club meneghino si sta gradualmente svuotando, e si profila un doppio rientro fondamentale in vista del match casalingo di venerdì contro il Pisa, un test che precede proprio la trasferta di Bergamo.

L’ottimismo del Diavolo riguarda in particolare due pedine del reparto avanzato: il centrocampista inglese Ruben Loftus-Cheek e l’attaccante francese Christopher Nkunku. Loftus-Cheek, mezzala dinamica e fondamentale nel centrocampo del Milan, è sulla via del recupero completo e la sua presenza contro il Pisa è altamente probabile, offrendo ad Allegri una risorsa preziosa per la manovra. Anche Nkunku, attaccante eclettico e di grande talento, sembra aver smaltito i recenti problemi fisici (un “pestone” al piede che lo aveva costretto a saltare la sfida contro la Fiorentina) e dovrebbe tornare a disposizione per la panchina già in occasione del match contro i toscani.

Questi recuperi, se confermati, sono di vitale importanza per i rossoneri, che in questo periodo devono già fare a meno di elementi chiave come l’attaccante americano Christian Pulisic e il centrocampista francese Adrien Rabiot, entrambi fuori per lesioni muscolari e assenti certi per la gara contro l’Atalanta. Il ritorno di Loftus-Cheek e Nkunku permetterebbe ad Allegri di gestire meglio le rotazioni in un periodo denso di impegni.