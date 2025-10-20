Infortunio Rabiot, Allegri fa il punto sulla condizione fisica del centrocampista: potrebbe tornare per questa partita. Le ultimissime notizie

L’ondata di infortuni che ha colpito il Milan dopo la sosta di ottobre ha messo a dura prova la pazienza di Massimiliano Allegri, costretto a fare i conti con gli evidenti strascichi e i problemi di gestione da parte dei CT. In conferenza stampa, il tecnico ha dovuto rispondere a una domanda diretta sulla possibile protesta formale alla FIFA per il caso di Adrien Rabiot, con la Francia che aveva minimizzato il problema come una semplice botta.

La risposta di Allegri è stata un mix di rassegnazione, ironia e un avvertimento tecnico-scientifico. «Quindi cosa ti devo dire? (ride, ndr)» ha esordito il tecnico, chiudendo subito la porta alle polemiche istituzionali. La sua filosofia è chiara: «Ci vuole molta calma, non possiamo più tornare indietro».

L’attenzione si sposta subito sul recupero e sulla cautela assoluta, specialmente per gli infortuni muscolari. Allegri ha spiegato che Rabiot deve prendersi tutto il tempo possibile, citando il precedente di Leao per chiarire la sua preoccupazione. «Rabiot non è che domani gioca se lo gestiamo, deve recuperare nel miglior modo possibile».

Il monito più duro è arrivato proprio sulla natura dell’infortunio di Rabiot, che coinvolge il soleo, definito senza mezzi termini come un muscolo bastardo. «Sembra che non ti dà segnali, poi quando te li dà devi fermarti un’altra volta» ha spiegato il tecnico. La stessa cautela vale anche per Pulisic e per gli altri giocatori in lista infortunati.

Questa visione pragmatica e cauta è la linea guida del Milan, supportata dal DS Igli Tare, che punta ad avere i suoi uomini chiave al 100% per il derby del 23 novembre. Allegri non spreca energie a piangere sul latte versato, ma impone il suo piano: passo dopo passo e massima prudenza per evitare ricadute.