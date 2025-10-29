Connect with us

Atalanta Milan, un pareggio non da buttare! Il punto a Bergamo...

Calciomercato Milan, Tare guarda in Serie A: colpo in attacco, c’è da battere la concorrenza

MN24 - Infortunati Milan, sorrisi a Milanello! Domani in due rientrano in gruppo, Allegri può averli a disposizione con la Roma

Gimenez stecca ancora e Allegri corre ai ripari: con la Roma scelte a sorpresa

Calciomercato Milan, novità Alex Jimenez! Dall’intenzione del Bournemouth alla mossa del Real Madrid

1 minuto ago

Allegri

Atalanta Milan, Massimiliano Allegri, dopo il pareggio contro il Pisa, rallenta anche a Bergamo ma il punto non è da buttare

Dopo il pari contro il Pisa di venerdì, in casa rossonera c’era grande voglia di riscatto nella trasferta di Bergamo, ma per il Milan è arrivato contro l’Atalanta il secondo pareggio di fila. La squadra di Max Allegri rallenta così ancora e deve rimettere da parte i sogni di gloria tricolore: il Napoli ha vinto contro il Lecce e ora è a +3. Nonostante ciò, il Corriere della Sera ritiene che il risultato contro i bergamaschi, a differenza di quello con i toscani, non sia da buttare.

Atalanta Milan: assenze, stanchezza e l’età di Modric

Il Corriere della Sera spiega che, nonostante il vantaggio lampo dopo 4′ di Samuele Ricci (primo gol in maglia rossonera), il Diavolo ha faticato parecchio a tenere il ritmo dell’Atalanta. I nerazzurri, che hanno trovato l’1-1 con Lookman al 35′, sono stati la squadra più vicina alla vittoria.

Le tante assenze iniziano a pesare e costringono Allegri a mettere in campo sempre gli stessi giocatori, limitando i cambi. A Bergamo si è vista una squadra evidentemente stanca, soprattutto in alcuni suoi elementi, come Luka Modric che, forse per la prima volta, ha mostrato i suoi 40 anni.

Attacco in difficoltà

In attacco la situazione non migliora: Santiago Giménez ha avuto una nuova chance da titolare, ma non ha convinto nuovamente ed è rimasto ancora a secco in campionato.

Stavolta non ha fatto bene nemmeno Rafael Leão, sostituito all’intervallo da Allegri che nel post-partita ha spiegato come il portoghese non fosse al meglio per un problema all’anca e faticasse a scattare. Le cose sono andate meglio nella ripresa con Christopher Nkunku e Ruben Loftus-Cheek, ma è troppo poco per sperare di uscire da un campo ostico come quello dell’Atalanta con i tre punti.

