Atalanta Inter 0-1: Lautaro Martinez regala la vetta della classifica ai nerazzurri. Il resoconto del match

Atalanta Inter 0-1: i nerazzurri rispondono al Milan di Allegri e tornano in testa alla classifica grazie ad una rete di Lautaro Martinez

Il duello a distanza per il primato continua. Poche ore dopo il tris del Milan, l’Inter di Cristian Chivu risponde presente vincendo per 0-1 a Bergamo contro l’Atalanta. Una vittoria pesantissima che riporta i nerazzurri milanesi in cima alla classifica, confermando una superiorità psicologica ormai cronica nei confronti degli orobici.

Atalanta Inter, la cronaca: decide il “Toro”

La partita è stata vibrante sin dai primi minuti, con l’Inter capace di creare numerose occasioni già nel primo tempo senza però trovare il guizzo vincente. Nella ripresa, dopo uno spavento iniziale su una chance per Ederson, la squadra di Chivu ha alzato il ritmo nonostante gli errori sotto porta di Luis Henrique e Barella.

La svolta è arrivata al 65′: un’ingenuità difensiva di Djimsiti ha spianato la strada a Lautaro Martinez, che non ha perdonato siglando il gol da tre punti. Nel finale, l’Atalanta ha sciupato clamorosamente l’occasione del pari con Samardzic, confermando la maledizione contro i “cugini” rossoneri e nerazzurri.