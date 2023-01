Assogna: «Se il Milan gioca sotto ritmo vedo un Inter favorita». Le parole del giornalista sulla Supercoppa

Paolo Assogna ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 della sfida di Supercoppa tra Milan ed Inter. Ecco le parole del giornalista:

«Io penso che vincerà l’Inter. Il Milan l’anno scorso ha dimostrato che ha diversi giocatori bravi, quattro eccellenze secondo me: la fascia sinistra più Bennacer e Tonali. Ci sono poi tanti altri bravi giocatori ma il Milan è costretto a giocare a un ritmo superiore alla media: l’anno scorso ci riusciva quest’anno no. Se i rossoneri giocano sotto ritmo vedo un Inter favorita che secondo me ha qualità meglio distribuita in tutte le zone del campo»