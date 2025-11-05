Assemblea Milan, oggi la convocazione in una giornata storica per il club rossonero sul fronte San Siro. Cosa sta per succedere

Assemblea Milan, oggi ci sarà la convocazione in una giornata storica per il club rossonero: prevista l’ufficialità sul rogito di San Siro

Quella odierna sarà una giornata molto intensa in casa Milan, ricca di appuntamenti cruciali sia a livello societario che per il futuro infrastrutturale.

Nel pomeriggio si svolgerà infatti, in seconda convocazione, l’assemblea degli azionisti del Milan. L’incontro è chiamato a ratificare il bilancio 2024-25, che ha chiuso con un utile di 2.9 milioni di euro. Questo risultato segna un «segno positivo per il terzo anno consecutivo», a testimonianza della solidità gestionale del club.

Assemblea Milan, rogito storico per San Siro

Prima dell’assemblea, è in programma l’evento che infiamma Milano: la firma del rogito che porterà al cambio di proprietà di San Siro e delle aree limitrofe. Lo stadio passerà definitivamente dalle mani del Comune di Milano a quelle di Milan e Inter.

Il prezzo pattuito per il Meazza e le zone circostanti è di 197 milioni di euro. Questo passaggio di proprietà è un passo fondamentale verso il progetto di riqualificazione dell’area e la potenziale costruzione del nuovo impianto.

Nel contratto che verrà firmato nel primo pomeriggio sono stati inseriti anche alcuni obblighi per i due club. Tra questi, per esempio, l’impegno che il prossimo 6 febbraio lo stadio di San Siro dovrà ospitare la cerimonia d’inaugurazione dell’Olimpiade invernale.