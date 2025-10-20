Assemblea azionisti Milan, appuntamento al 4 novembre: il bilancio e non solo

Assemblea azionisti Milan – Convocata il 4 novembre: questi gli obiettivi all’ordine del giorno

Il prossimo 4 novembre segnerà un appuntamento cruciale per la struttura societaria dell’AC Milan. È stata infatti convocata l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti in prima chiamata (e il 5 novembre in seconda) per discutere e deliberare su punti fondamentali che delineeranno il futuro economico e dirigenziale del club. Al centro dell’incontro, che si svolgerà in modalità telematica, l’approvazione del bilancio di esercizio al 30 giugno 2025 e il rinnovo dei vertici con la nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione (CdA).

Secondo le anticipazioni emerse, il bilancio che verrà sottoposto al voto è atteso con grande interesse. L’esercizio 2024-2025 si preannuncia come un anno da record per i rossoneri, con ricavi che, secondo alcune fonti, potrebbero superare i 495 milioni di euro. Un incremento notevole, circa il 10% in più rispetto alla stagione precedente, che testimonia la solidità della gestione sotto la guida del fondo RedBird Capital Partners di Gerry Cardinale, noto finanziere americano. Questa performance economica, che include anche il cosiddetto player trading, conferma il percorso di risanamento e crescita intrapreso negli ultimi anni.

Nomine nel CdA: Il Ruolo Chiave di RedBird e il Peso di Elliott

Oltre ai numeri, l’attenzione è puntata sulla composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione. L’Ordine del Giorno prevede infatti la nomina dei componenti del CdA, la determinazione della durata del loro incarico e l’eventuale nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Attualmente, il CdA del Diavolo è composto da dodici membri, con figure chiave come il Presidente Paolo Scaroni e l’Amministratore Delegato Giorgio Furlani, manager italiano esperto e uomo di fiducia del fondo americano. All’interno del Consiglio, la maggioranza è appannaggio dei rappresentanti di RedBird, ma la presenza di esponenti del fondo Elliott Investment Management (ex proprietario del club) come Gordon Singer e Dominic Mitchell mantiene un equilibrio strategico.

Le decisioni prese in questa sede non riguarderanno solo l’approvazione dei conti, ma tracceranno la linea per le future strategie di sviluppo, con un impatto significativo anche sul fronte del progetto stadio e delle ambizioni sportive del club meneghino.