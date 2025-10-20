Connect with us

Milan news 24

Published

4 secondi ago

on

By

Tare

Calciomercato Milan, Tare non si pensa e guarda al futuro: vuole provare a chiudere questo colpo dal Liverpool. Le ultimissime notizie

Il focus del Milan si sposta decisamente sulla finestra invernale di calciomercato. Nonostante le urgenze dovute agli infortuni in attacco e a centrocampo, il direttore sportivo Igli Tare mantiene ferma una priorità assoluta: assicurare a Massimiliano Allegri un rinforzo di peso per la difesa centrale.

Come riportato nell’editoriale di TMW a firma Niccolò Ceccarini, la dirigenza rossonera sta analizzando diverse candidature, ma le attenzioni maggiori sono rivolte a un nome già noto nei corridoi di Casa Milan: Joe Gomez.

L’inglese del Liverpool non è una semplice alternativa, ma una conferma di un interesse datato. L’operazione per portarlo a Milano era infatti giunta a un passo dalla conclusione in agosto, ma si era arenata unicamente per ragioni legate alla tempistica e non per questioni economiche o tecniche.

Ecco perché il Milan ha ripreso il pressing con grande intensità. Tare vede in Gomez il profilo ideale: un difensore versatile e di provata esperienza internazionale, che darebbe immediatamente maggiore solidità e profondità al reparto. Le circostanze attuali offrono l’occasione perfetta per riattivare i contatti. A gennaio, la situazione che si era sbloccata in estate potrebbe trovare il suo naturale epilogo, permettendo al club di regalare ad Allegri il rinforzo difensivo tanto richiesto.

Per Tare, finalizzare l’acquisto di Gomez è una mossa strategica fondamentale, che consolida il progetto tecnico e fornisce al tecnico livornese tutti gli strumenti necessari per competere ad alti livelli nella seconda metà della stagione.

