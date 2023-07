Asensio: «Il Psg il posto ideale, spero di...»

Il PSG ha ufficializzato l’arrivo di Marco Asensio. Lo spagnolo, accostato anche al Milan, si è presentato ai canali ufficiali del club

Il PSG ha ufficializzato l’arrivo di Marco Asensio. Lo spagnolo, accostato anche al Milan, si è presentato ai canali ufficiali del club:

«Non vedo l’ora che inizi la stagione e non vedo l’ora di incontrare i miei nuovi compagni di squadra, vedere il centro di allenamento e incontrare i tifosi. Sono molto felice di essere in questo grande club e penso che per me sia il posto ideale. Il PSG è un grande club ed è ambizioso. Avevo bisogno di un altro ambiente così. Voglio giocare, divertirmi e vincere trofei. Ho parlato con alcuni compagni di squadra e mi hanno detto tante cose positive».

LIGUE 1 – «Questo è un grande campionato: molto fisico ma con giocatori di talento. Tutti sanno che i giocatori francesi hanno tanta qualità. A me piace avere palla, fare assist e gol. Punti di forza? Sono il tiro e la visione penso. Sono molto determinato e penso sia anche importante il legame tra squadra e tifosi: l’atmosfera dello stadio è fantastica qui. Sono molto felice di unirmi al Paris Saint-Germain. Non vedo l’ora di scoprire la città, di incontrarvi tutti e di imparare il francese. Spero di vincere tanti trofei: darò tutto per il club»