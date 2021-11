Di Napoli: «Ibrahimovic merita il rinnovo, vi dico la mia sullo scudetto»

Arturo Di Napoli, famoso ex calciatore, ha parlato del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic e della corsa scudetto

Arturo Di Napoli è intervenuto alla trasmissione Maracanà, su TMW Radio, per parlare del rinnovo di Ibrahimovic e del suo pronostico sulla corsa scudetto:

«Credo che Ibra in questi anni ha dimostrato e ha dei crediti. Bisogna vedere poi cosa ha fatto Maldini che negli anni ha fatto scelte coraggiose. Se rinnovano, è perché ha dimostrato in campo Ibra di meritarselo. Lui aumenta la tensione in allenamento. Per me è un rinnovo meritato».

SULLA CORSA SCUDETTO: «Inzaghi ha fatto un percorso ottimo alla Lazio, quindi credo che la chiamata all’Inter se l’è meritata. Credo che Inzaghi erediti poi la mentalità di Conte. Pioli al Milan ha fatto grandissime cose, nessuno se lo aspettava. Io credo che si giocherà lo Scudetto col Napoli. Spalletti è il tecnico che ha la rosa che si sposi di più con il suo credo tattico. Credo sia l’anno giusto del Napoli, lo sta dimostrando. Ha un equilibrio difensivo pazzesco, credo che possa essere l’anno buono».