Arnautovic sbotta sui social: «Basta fake news su di me, ho questo obiettivo». Le parole dell’ex obiettivo del Milan

Marko Arnautovic è pronto a riprendersi il Bologna e lo conferma con un messaggio su Instagram, smentendo le tante voci sulle sue condizioni fisiche circolate negli ultimi tempi. Le parole dell’ex obiettivo di mercato del Milan.

IL MESSAGGIO – «Basta diffondere fake news su di me! Non ho infortuni. Il mio piede sta bene. Sono in forma e mi sto già preparando per la stagione in arrivo».