Arbitro Pisa Milan: designato il fischietto del match
Arbitro Pisa Milan, toccherà a Fabbri dirigere la sfida in programma domani sera alle 20:45. La designazione completa
A poco più di ventiquattr’ore dal fischio d’inizio della 25^ giornata di Serie A, è stata ufficializzata la squadra arbitrale che dirigerà l’anticipo tra Pisa e Milan. L’incontro di domani sera alle 20.45 è stato affidato a Micheal Fabbri, fischietto della sezione di Ravenna.
Arbitro Pisa Milan, tocca a Fabbri: i precedenti e la squadra VAR
La scelta di Fabbri evoca ricordi positivi per la squadra di Massimiliano Allegri in questa stagione 2025/26. Il precedente più recente risale infatti al 28 dicembre 2025, quando i rossoneri si imposero con un netto 3-0 a San Siro contro l’Hellas Verona.
La squadra arbitrale completa per la trasferta in Toscana sarà composta da:
- Arbitro: Michael Fabbri
- Assistenti: Imperiale e Passeri
- IV Uomo: Piccinini
- VAR: Gianluca Aureliano
- AVAR: Marco Serra
Una Sfida Cruciale
La direzione di Fabbri sarà sotto i riflettori in un match fondamentale per la corsa Champions. Con il ritorno di Leão tra i titolari e l’incognita Pulisic, la gestione dei cartellini e del ritmo gara sarà determinante. L’esperienza di Aureliano al monitor garantirà la massima copertura in una sfida che si preannuncia caldissima.
