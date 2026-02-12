Connect with us

News

Arbitro Pisa Milan: designato il fischietto del match

Published

2 ore ago

on

By

arbitro

Arbitro Pisa Milan, toccherà a Fabbri dirigere la sfida in programma domani sera alle 20:45. La designazione completa

A poco più di ventiquattr’ore dal fischio d’inizio della 25^ giornata di Serie A, è stata ufficializzata la squadra arbitrale che dirigerà l’anticipo tra Pisa e Milan. L’incontro di domani sera alle 20.45 è stato affidato a Micheal Fabbri, fischietto della sezione di Ravenna.

Arbitro Pisa Milan, tocca a Fabbri: i precedenti e la squadra VAR

LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

La scelta di Fabbri evoca ricordi positivi per la squadra di Massimiliano Allegri in questa stagione 2025/26. Il precedente più recente risale infatti al 28 dicembre 2025, quando i rossoneri si imposero con un netto 3-0 a San Siro contro l’Hellas Verona.

La squadra arbitrale completa per la trasferta in Toscana sarà composta da:

  • Arbitro: Michael Fabbri
  • Assistenti: Imperiale e Passeri
  • IV Uomo: Piccinini
  • VAR: Gianluca Aureliano
  • AVAR: Marco Serra

Una Sfida Cruciale

La direzione di Fabbri sarà sotto i riflettori in un match fondamentale per la corsa Champions. Con il ritorno di Leão tra i titolari e l’incognita Pulisic, la gestione dei cartellini e del ritmo gara sarà determinante. L’esperienza di Aureliano al monitor garantirà la massima copertura in una sfida che si preannuncia caldissima.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Tare Tare
Ultimissime Milan6 ore ago

Calciomercato Milan LIVE: ufficiale Jimenez, Liverpool su Pulisic, Gatti resta un’opzione

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Milan in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il calciomercato Milan...

Video

Donati Donati
Esclusive1 ora ago Alberto petrosilli

Donati: «Il Milan può colmare la distanza con l’Inter in campionato, Modric e Rabiot sono due super campioni. Allegri è un maestro in questo aspetto» – ESCLUSIVA

Codice video: Donati, ex centrocampista del Milan tra le altre e noto allenatore, ha analizzato il momento dei rossoneri e...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×