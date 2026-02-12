Arbitro Pisa Milan: designato il fischietto del match

Arbitro Pisa Milan, toccherà a Fabbri dirigere la sfida in programma domani sera alle 20:45. La designazione completa

A poco più di ventiquattr’ore dal fischio d’inizio della 25^ giornata di Serie A, è stata ufficializzata la squadra arbitrale che dirigerà l’anticipo tra Pisa e Milan. L’incontro di domani sera alle 20.45 è stato affidato a Micheal Fabbri, fischietto della sezione di Ravenna.

Arbitro Pisa Milan, tocca a Fabbri: i precedenti e la squadra VAR

La scelta di Fabbri evoca ricordi positivi per la squadra di Massimiliano Allegri in questa stagione 2025/26. Il precedente più recente risale infatti al 28 dicembre 2025, quando i rossoneri si imposero con un netto 3-0 a San Siro contro l’Hellas Verona.

La squadra arbitrale completa per la trasferta in Toscana sarà composta da:

Arbitro: Michael Fabbri

Michael Fabbri Assistenti: Imperiale e Passeri

Imperiale e Passeri IV Uomo: Piccinini

Piccinini VAR: Gianluca Aureliano

Gianluca Aureliano AVAR: Marco Serra

Una Sfida Cruciale

La direzione di Fabbri sarà sotto i riflettori in un match fondamentale per la corsa Champions. Con il ritorno di Leão tra i titolari e l’incognita Pulisic, la gestione dei cartellini e del ritmo gara sarà determinante. L’esperienza di Aureliano al monitor garantirà la massima copertura in una sfida che si preannuncia caldissima.