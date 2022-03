Arbitro Napoli Milan: Maldini può tirare un sospiro di sollievo. Ma Pioli dovrà stare invece molto attento

Come scrive Tuttosport la designazione Daniele Orsato per Napoli-Milan è una garanzia. Avranno tirato un sospiro di sollievo in casa Milan, dopo quanto accaduto nell’ultima giornata contro l’Udinese, con le critiche indirizzate all’operato dell’arbitro Marchetti.

L’appello di Maldini è stato ascoltato anche se probabile Orsato sarebbe stato comunque tra i più papabili considerato il calibro della partita. È vero però che il Milan ha vinto solo due partite nelle ultime nelle ultime sedici arbitrate dal fischietto della sezione di Schio, e mai un big match.