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Arbitro Milan Udinese: designato il fischietto del match
Arbitro Milan Udinese: sarà Marchetti a dirigere la sfida valida per la 32^ giornata di Serie A in programma sabato alle 18
La Lega Serie A ha reso note le designazioni arbitrali per il 32° turno di campionato, che vedrà il Milan impegnato contro l’Udinese sabato 11 aprile 2026 alle ore 18:00.
A dirigere l’incontro di San Siro sarà il signor Marchetti, coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Fontemurato. Il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a Mucera, mentre la sala VAR vedrà all’opera Maggioni con l’assistenza di Abisso come AVAR.
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Arbitro Milan Udinese: tocca a Marchetti
Per la squadra di Massimiliano Allegri, reduce dalla battaglia del Maradona, il match contro i friulani rappresenta un passaggio fondamentale per consolidare il piazzamento Champions e mantenere la pressione sull’Inter capolista.
Marchetti, fischietto esperto e già quarto uomo nel derby di marzo, è chiamato a gestire una sfida storicamente fisica. .