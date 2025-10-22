Arbitro Milan Pisa: designato il fischietto del match in programma venerdì sera. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

È stata ufficializzata la sestina arbitrale che dirigerà l’incontro tra Milan e Pisa, valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A. La partita si giocherà in anticipo venerdì 24 ottobre, con fischio d’inizio fissato per le ore 20.45 nello stadio di San Siro.

A guidare il team arbitrale sul campo sarà il signor Zufferli. Per lui un compito di prestigio nella gara che vedrà il Milan, guidato da Massimiliano Allegri, impegnato a difendere la sua posizione di vertice in classifica contro i toscani.

A coadiuvare l’arbitro principale saranno gli assistenti di linea, i signori Rossi L. e Mastrodonato. Il ruolo di Quarto Uomo è stato invece assegnato al signor Collu. La squadra arbitrale si completa con i responsabili della tecnologia in sala VAR: la supervisione sarà affidata a Gariglio, che sarà supportato all’AVAR dal signor Doveri.

Il Milan, sotto la direzione sportiva di Iglli Tare, affronta questa partita con l’obiettivo dichiarato di ottenere i tre punti per proseguire la marcia in campionato. Il tecnico Allegri ha chiesto massima concentrazione alla sua squadra, consapevole che, nonostante il favore del pronostico, ogni partita nasconde insidie, specialmente quando si incontrano squadre determinate come il Pisa. La designazione completa è ora nota, e non resta che attendere il fischio d’inizio per vedere la squadra rossonera all’opera.