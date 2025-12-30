 Arbitro Cagliari Milan: designato il fischietto del match
3 ore ago

3 ore ago

Arbitro Cagliari Milan: designato il fischietto del match. Tutte le informazioni. Segui le ultimissime sui rossoneri

Con l’avvicinarsi della delicata trasferta in terra sarda, l’attesa per il match tra Cagliari e Milan cresce esponenzialmente. Nelle ultime ore, come riportato ufficialmente dai canali della Lega Serie A, è stata resa nota la designazione arbitralecompleta per l’incontro valevole per il campionato di Serie A 2025/2026. La scelta del “fischietto” e della squadra operativa al monitor rappresenta un tema centrale, capace di influenzare gli equilibri tattici che i due allenatori stanno preparando meticolosamente.

Rosario Abisso dirigerà il match: i precedenti e la squadra

L’arbitro designato per la sfida è Rosario Abisso, il fischietto della sezione di Palermo noto per la sua lunga esperienza in massima serie e una gestione di gara spesso rigorosa. Il direttore di gara siciliano sarà coadiuvato dagli assistenti Rossi L. e Barone, mentre il ruolo di quarto uomo è stato affidato a Marchetti.

La cabina di regia tecnologica sarà altrettanto presidiata: al VAR opererà Camplone, supportato dall’AVAR Di Bello. Secondo le statistiche storiche fornite dalle principali testate sportive, Abisso evoca ricordi alterni per i sostenitori del Diavolo: se da un lato lo score complessivo appare positivo, non mancano episodi del passato che hanno fatto discutere. In un clima caldo come quello dell’Unipol Domus, la sua fermezza sarà fondamentale per mantenere i nervi saldi in campo.

Le strategie di Massimiliano Allegri e la visione di Igli Tare

Milanello, la concentrazione è massima. Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese tornato sulla panchina dei rossoneri per portare pragmatismo, solidità e una gestione ferrea della fase difensiva, ha già avvisato i suoi ragazzi sulla necessità di mantenere una disciplina impeccabile per non incorrere in sanzioni evitabili. I veterani dovranno essere i primi a dare l’esempio, evitando proteste che potrebbero condizionare l’andamento del match.

Parallelamente, il lavoro societario prosegue con Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, dirigente dal polso fermo e grande stratega del mercato internazionaleTare sta seguendo da vicino la preparazione della squadra, assicurandosi che il gruppo rimanga protetto dalle pressioni esterne legate alla direzione arbitrale. L’obiettivo del DS albanese è chiaro: fornire ad Allegri tutte le condizioni ideali per centrare i tre punti, indipendentemente dalle variabili esterne.

In una sfida che si preannuncia fisica e combattuta, il Milan targato Allegri-Tare dovrà dimostrare maturità, consapevole che ogni dettaglio, dalla gestione dei contatti in area alla reazione alle decisioni di Abisso, sarà decisivo per il risultato finale.

