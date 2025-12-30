Arbitro Cagliari Milan: designato il fischietto del match. Tutte le informazioni. Segui le ultimissime sui rossoneri

Con l’avvicinarsi della delicata trasferta in terra sarda, l’attesa per il match tra Cagliari e Milan cresce esponenzialmente. Nelle ultime ore, come riportato ufficialmente dai canali della Lega Serie A, è stata resa nota la designazione arbitralecompleta per l’incontro valevole per il campionato di Serie A 2025/2026. La scelta del “fischietto” e della squadra operativa al monitor rappresenta un tema centrale, capace di influenzare gli equilibri tattici che i due allenatori stanno preparando meticolosamente.

Rosario Abisso dirigerà il match: i precedenti e la squadra

L’arbitro designato per la sfida è Rosario Abisso, il fischietto della sezione di Palermo noto per la sua lunga esperienza in massima serie e una gestione di gara spesso rigorosa. Il direttore di gara siciliano sarà coadiuvato dagli assistenti Rossi L. e Barone, mentre il ruolo di quarto uomo è stato affidato a Marchetti.

La cabina di regia tecnologica sarà altrettanto presidiata: al VAR opererà Camplone, supportato dall’AVAR Di Bello. Secondo le statistiche storiche fornite dalle principali testate sportive, Abisso evoca ricordi alterni per i sostenitori del Diavolo: se da un lato lo score complessivo appare positivo, non mancano episodi del passato che hanno fatto discutere. In un clima caldo come quello dell’Unipol Domus, la sua fermezza sarà fondamentale per mantenere i nervi saldi in campo.

Le strategie di Massimiliano Allegri e la visione di Igli Tare

A Milanello, la concentrazione è massima. Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese tornato sulla panchina dei rossoneri per portare pragmatismo, solidità e una gestione ferrea della fase difensiva, ha già avvisato i suoi ragazzi sulla necessità di mantenere una disciplina impeccabile per non incorrere in sanzioni evitabili. I veterani dovranno essere i primi a dare l’esempio, evitando proteste che potrebbero condizionare l’andamento del match.

Parallelamente, il lavoro societario prosegue con Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, dirigente dal polso fermo e grande stratega del mercato internazionale. Tare sta seguendo da vicino la preparazione della squadra, assicurandosi che il gruppo rimanga protetto dalle pressioni esterne legate alla direzione arbitrale. L’obiettivo del DS albanese è chiaro: fornire ad Allegri tutte le condizioni ideali per centrare i tre punti, indipendentemente dalle variabili esterne.

In una sfida che si preannuncia fisica e combattuta, il Milan targato Allegri-Tare dovrà dimostrare maturità, consapevole che ogni dettaglio, dalla gestione dei contatti in area alla reazione alle decisioni di Abisso, sarà decisivo per il risultato finale.