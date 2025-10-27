Connect with us

Arbitro Atalanta Milan: designato il fischietto del match in programma domani sera. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Mentre il Milan si prepara alla difficile trasferta di Bergamo, arrivano i dettagli sulla squadra arbitrale designata per la sfida di domani sera, martedì 28/10, alle ore 20.45, contro l’Atalanta. Il match, cruciale per le ambizioni rossonere di restare in vetta, sarà diretto da Doveri, affiancato dagli assistenti Vecchi e Moro.

La designazione di Doveri non evoca ricordi totalmente positivi nell’ambiente rossonero, che spesso ha avuto da ridire sui suoi arbitraggi, specie in gare di cartello. Per l’arbitro si tratta di una prova importante per dimostrare la sua affidabilità in una partita ad alta tensione agonistica, dove i duelli fisici e le proteste saranno all’ordine del giorno, come già preannunciato anche dalle polemiche arbitrali che hanno investito il club nelle ultime giornate.

A completare la squadra in campo, il Quarto Uomo sarà Manganello. La gestione dei due allenatori, Allegri da una parte e Jurić dall’altra, noti per la loro intensità a bordocampo, sarà uno dei suoi compiti principali.

La cabina di regia del VAR, fondamentale in un momento di grande attenzione sulle decisioni arbitrali, sarà affidata a Chiffi, con l’assistenza di Dionisi come AVAR. La presenza di Chiffi al VAR è un elemento di grande importanza. La sua esperienza e il protocollo del VAR saranno chiamati in causa per intervenire su eventuali chiari ed evidenti errori che dovessero sfuggire a Doveri in campo, con la speranza per il Milan che non si ripetano episodi come quelli che hanno scatenato le recenti polemiche sul gol concesso al Pisa e il rigore non assegnato all’Inter (episodi che dimostrano la delicatezza del momento arbitrale generale).

Il DS Tare e il tecnico Allegri sperano che l’attenzione massima della squadra arbitrale sia focalizzata esclusivamente sul gioco, permettendo alla partita di scorrere regolarmente e senza condizionamenti. La posta in palio è alta, e la designazione arbitrale aggiunge un ulteriore livello di pressione al big match di Bergamo.

