Sono in campo per un match amichevole l’Arabia Saudita di Mancini contro la Nigeria. Ecco la scelta ufficiale su Chukwueze

In campo dal 1′. Sono in campo per un match amichevole l’Arabia Saudita di Mancini contro la Nigeria. Ecco la scelta ufficiale su Chukwueze :

l’attaccante del Milan è titolare contro la formazione dell’ex CT dell’Italia, Roberto Mancini