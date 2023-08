Nocerino esalta il Milan di Pioli: l’ha detto veramente!

Antonio Nocerino, ex centrocampista del Milan, ha elogiato il grande mercato dei rossoneri: le sue dichiarazioni

Intervenuto alla Gazzetta dello Sport, Antonio Nocerino ha dichiarato:

Questo Milan è da scudetto. Per me potrebbe giocare e fare bene anche in Premier, perché ha giocatori adatti a quel ritmo: Pioli ha costruito una squadra molto aggressiva, mi ha colpito. Incognite? lo non ne vedo, il Milan si è rinforzato con giocatori di livello internazionale e il mercato è stato fatto sulle idee di gioco dell’allenatore. In Serie A i rossoneri non sono inferiori a nessuno