Mirante sarà chiamato a raccogliere la pesante eredità di Mike Maignan: i numeri della sua carriera parlano per lui

Antonio Mirante è stato annunciato ufficialmente in serata come nuovo portiere del Milan. L’ex Roma, che ha firmato un accordo valido fino al termine dell’attuale stagione, arriva a Milanello per sostituire l’infortunato Mike Maignan che dovrà stare fermo per due mesi e mezzo.

Un acquisto di esperienza e sicuramente di spessore visti anche i numeri della sua carriera: Mirante ha giocato 368 partite in Serie A, 48 in Serie B e 19 in Coppa Italia. Inoltre si contano anche 4 gettoni in Europa League, 3 in Coppa Uefa e due in Champions League. L’estremo difensore classe ’83 ha anche ottenuto 135 clean sheet.