Antonello a Sky: «Nuovo Stadio? San Siro mai nei piani, il Milan...»

Le parole di Antonello a Sky sul tema del nuovo stadio dell’Inter e sulla possibilità di lasciare San Siro. Ecco cosa ha detto:

SAN SIRO – «Non è mai stata nei nostri piani e non lo è nemmeno oggi. Il fatto che la Sovrintendente abbia anticipato la possibilità di instaurazione un vincolo sul secondo anello cambia radicalmente l’idea progettuale iniziale. Abbiamo lavorato in questi anni in maniera lineare, quando a novembre il Milan annunciò di voler lasciare San Siro dichiarammo che eravamo pronti a procedere da soli con un’area già identificata ed è Rozzano. Significa una nuova sfida verso il futuro, ci stiamo costruendo la nuova casa e chiederemo ai tifosi come vorrebbero che la loro casa sia.

Potete vedere a San Siro che abbiamo tutte le settimane più di 70mila persone, riteniamo che uno stadio ben costruito possa avere la capienza di 70mila posti. Il modello di riferimento rimane quello di Tottenham per l’Europa o il SoFi Stadium di Los Angeles. Ci stiamo affidando a Populous, hanno un’esperienza tale di impianti innovativi e sostenibili. Il progetto verrà finanziato in Project Financing, tutti i ricavi addizionali da un nuovo impianto saranno flussi necessari per ripagare il debito a fronte del progetto. Data plausibile? Può essere la stagione ’28-29, luglio ’28».

