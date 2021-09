Vianello: «Il Milan sbaglia ma si corregge subito: bravo Gazidis»

Andrea Vianello, grande tifoso rossonero, ha elogiato l’operato di Gazidis in merito ai prezzi dei biglietti della Champions

Andrea Vianello, direttore di Rai News e noto milanista, si è espresso in maniera favorevole sul proprio profilo Twitter in merito alla decisione del Milan di calmierare i prezzi dei biglietti per la tre gare in casa del girone di Champions League:

«Il Milan sbaglia con i prezzi troppo alti della Champions, ma capisce l’errore quasi subito e si corregge apertamente chiedendo scusa. Bravo Gazidis, un segno di rispetto per i tifosi».