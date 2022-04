Andersinho Marques: «Messias merita la conferma al Milan». Il giornalista sentenzia così sul rossonero

Al triplice fischio di Lazio-Milan il giornalista Andersinho Marques dice la sua su Junior Messias.

#Messias merita la conferma per la prossima stagione. #LazioMilan — Andersinho Marques (@Andersinho_ITA) April 24, 2022

Questo il suo tweet: «Messias merita la conferma per la prossima stagione». Come noto il cartellino di giocatore è di proprietà del Crotone ma il Milan ha un’opzione per esercitarne il riscatto.