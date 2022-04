Ancelotti: «Ritorno al Milan? Ne parlerò con Maldini quando lascerò il Real»

Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha parlato del possibile ritorno al Milan dopo l’esperienza in Spagna: le sue parole

Intervenuto a Rai Radio 1, Carlo Ancelotti ha parlato del possibile ritorno al Milan. Le sue parole:

«Ne parlerò il giorno in cui chiuderò col Real Madrid: se chiuderò col Real Madrid tra 20 anni penso che potrò andare in pensione invece che andare al Milan. Il Milan è una delle poche squadre che tengo nel cuore perché mi ha cresciuto: non come giocatore, ma come allenatore. Come consigliere? C’è Maldini che sta facendo un lavoro strepitoso. Non ce n’è bisogno di due».