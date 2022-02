Ana Mena fidanzata di Brahim Diaz? Parla la cantante

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ana Mena fidanzata di Brahim Diaz? La cantante parla della presunta storia col giocatore del Milan

Ana Mena e Brahim Diaz stanno insieme? La presunta liaison tra la cantante spagnola in gara a Sanremo 2022 e il giocatore del Milan subisce una forte smentita dalla diretta interessata.

L’artista è stata ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, il programma pomeridiano di Rai Uno: «Salutaci il tuo fidanzato, che gioca in Italia a Milano… giusto, il Milan», ha chiesto la conduttrice. Questa la replica dell’artista: «No, no, io non ho fidanzato, è una fake newa. Sono single».